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«Планета» приглашает на Ночь шопинга – любимые бренды со скидками до 70%

24 ноября в «Планете» пройдет самая крупная распродажа года – в этот день торговый центр будет работать до полуночи, а товары самых популярных брендов одежды, обуви, товаров для дома и бытовой техники будут доступны со скидками до 70%.

С 21:00 все желающие смогут насладиться яркой развлекательной программой: конкурсами, подарками и музыкальным шоу. А самым удачливым посетителям достанутся щедрые подарки – iPhone 8 и подарочные карты «Планета».

С 20:00 для гостей мероприятия выступят ударное шоу Zanozzza, а также зажигательная cover-группа Jaggerband и шоу-балет TOTAL. Все желающие смогут посетить показы коллекций от модных брендов. Праздничную атмосферу создаст музыкальное сопровождение от диджея Леонида Жигалова, а в качестве ведущих выступят Евгений Тимкин и Алексей Поляков.

Самых маленьких гостей мероприятия с 17:00 до 20:00 ждет детский клуб в духе популярного мультфильма «Зверопой», где ребята смогут встретиться с любимыми персонажами, с которыми видятся в «Планете» всю осень по выходным.

Для участия в розыгрыше подарков 24 ноября совершите в ТРЦ «Планета» покупку на сумму от 1 000 рублей, зарегистрируйте чек на стойке акции на 1 уровне, затем опустите его в купоноприемник до 22:50 и дождитесь розыгрыша призов, который состоится на сцене в центральном атриуме торгового центра с 23:00.

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
23/11/2017
Общество
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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