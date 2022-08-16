Плодожорка – опасный вредитель плодовых!

Август - время созревания сибирских сортов яблок, слив и груш. Но вот незадача - плоды уже «съела» плодожорка! Плодожорками принято обозначать не только небольших бабочек, но жизненную форму - гусениц. Жизненный цикл гусениц начинается в плодах, семенах, коре, побегах и корнях растений, где осуществляется их зимовка и дальнейшее окукливание в коконах, в том числе в подстилке на почве. На территории России распространено более 200 видов плодожорок. Среди них около 50 видов способны нанести существенный урон урожаю, так как плодожорки очень плодовиты.

Какие бывают плодожорки? Самый распространённый вид - яблонная плодожорка, а также грушевая плодожорка.

Яблонная плодожорка повреждает яблоню, грушу, персик, абрикос, айву, сливу и грецкий орех. Гусеница закупоривает вход и прогрызает многочисленные ходы в плоде и семенной коробке. Куколка локализуется на штамбах в трещинах коры, в хранящейся таре и почве на глубине до 3 см около корневой шейки, а также на поверхности земли под мусором и растительными остатками.

Грушевая плодожорка повреждает только плоды груши. Зимуют гусеницы плодожорки в коконах, расположенных в верхних слоях почвы (на глубине до 15 см) под кронами, и в опавших листьях. Через 40 дней после цветения осенних сортов груши появляются бабочки. Гусеницы прогрызают себе ходы в плодах груши к семенной камере и выедают семена. Через месяц гусеницы покидают плод и уходят на окукливание и зимовку в почву приствольных кругов дерева.

Самые опасные и наиболее вредоносные плодожорки относятся к карантинным видам, это: американская сливовая плодожорка, вишневая плодожорка, восточная плодожорка и персиковая плодожорка.

Американская сливовая плодожорка - повреждает саженцы плодовых культур яблони, черешни, сливы, айвы, груши, персика и др., а также посадочный материал декоративных розоцветных и горшечные растения роз. Личинки развиваются в плодах, но окукливание происходит в почве, подстилке и трещинках коры деревьев и саженцев – таким образом, покоящаяся стадия вредителя (куколка) может быть обнаружена при осмотре посадочного материала.

Вишневая плодожорка предпочитает саженцы плодовых культур (черешня, вишня, яблоня, слива, айва, груша и др.), рассада и саженцы ягодных культур (клюква, черника, голубика, брусника), ягоды клюквы, черники, плоды яблок, черешни, вишни, сливы, груши, персика. Внешние признаки поражения молодых побегов плодовых деревьев выражаются в увядании их кончиков, а также в образовании новых побегов из боковых почек пораженного побега. При поражении фруктов сквозь кожицу пораженных плодов вишни заметен узкий, коричневый ход, начинающийся от входного отверстия, расположенного обычно в центре темной, вдавленной площадки на поверхности плода. В случае поражения гусеницами яблок, под их кожицей могут быть найдены мины с личинкой внутри.

Восточная плодожорка. Растениями-хозяевами восточной плодожорки являются: персик, слива, абрикос, нектарин, яблоня, груша, айва, вишня, черешня, лавровишня, миндаль. Основным путем проникновения восточной плодожорки на новые территории является ввоз плодов, заселенных ею. При осмотре обращать внимание на поврежденные побеги. Коконы с куколками или зимующими гусеницами можно обнаружить под отставшей корой на ветвях, среди сухих листьев в поверхностном слое почвы между корней посадочного материала и в мумифицированных плодах.

Персиковая плодожорка. Растениями-хозяевами персиковой плодожорки являются: персик, абрикос, слива, яблоня, груша, айва, боярышник. Основным источником распространения персиковой плодожорки являются заселенные ею плоды, перевозимые на большие расстояния. Гусеницы вредителя могут длительное время выживать в хранящихся плодах, особенно поздних сортов семечковых. В плоде образуются характерные многочисленные, заполненные экскрементами, ходы. Поврежденные плоды становятся непригодными. Куколки зимуют на поверхности почвы на расстоянии 1-2 от штамба дерева.

Методы борьбы с плодожорками могут быть химическими, агротехническими и биологическими. Наиболее эффективным методом считается использование инсектицидов. Более экологичным – применение биопрепаратов и очистка штамбов и сучьев от старой коры, уборка растительных остатков, перекопка почвы для уничтожения зимующих гусениц, наложение ловчих поясов на штамбы в средней их части и на крупные сучья на их основание, сбор падалицы с последующей её вывозкой из сада.

Важно помнить про пути проникновения плодожорок на плодовые деревья, зачастую это происходит с купленным посадочным материалом или с зараженными плодами, т.к. бабочка не совершает большие перелеты для кладки яиц.

При покупке саженцев и посадочного материала необходимо внимательно осматривать внешний вид – состояние коры, цвет коры, отсутствие подозрительных изменений. При покупке саженцев и посадочного материала у продавцов не стесняйтесь спрашивать документы о происхождении (месте произрастания), протоколы испытаний, сертификаты соответствия, не верьте просто словам и красивым рекламным фото. Эти простые правила помогут сохранить бюджет и сад от вредителей, и получить желаемый урожай!

При обнаружении зараженных плодов необходимо осуществить сбор плодов (падалицы) для термической переработки или для уничтожения путем закапывания на глубину 40-50 см.

С целью обеспечения карантинного фитосанитарного благополучия территории Кузбасса в 2022 инспекторы отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу проводят мониторинг плодово-ягодных насаждений и устанавливают феромонные ловушки. В текущем году установлено 20 ловушек на восточную плодожорку и обследовано 214 га насаждений. Карантинных видов вредителей плодово-ягодных насаждений не выявлено.