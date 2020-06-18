Площадь Сергея Лазо в Анжеро-Судженске реконструируют к 1 августа

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Реконструкция площади Сергея Лазо началась в Анжеро-Судженске в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На эти цели из бюджетов разных уровней направлено 10,7 млн рублей. Окончание работ намечено на 1 августа 2020 года.
Жители города выбрали площадь в Южном районе как приоритетный объект для благоустройства в ходе интернет-опроса в 2019 году. Проект реконструкции площади разработан с учетом пожеланий горожан.
18/06/2020
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