Площадь Сергея Лазо в Анжеро-Судженске реконструируют к 1 августа

Реконструкция площади Сергея Лазо началась в Анжеро-Судженске в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На эти цели из бюджетов разных уровней направлено 10,7 млн рублей. Окончание работ намечено на 1 августа 2020 года.

Жители города выбрали площадь в Южном районе как приоритетный объект для благоустройства в ходе интернет-опроса в 2019 году. Проект реконструкции площади разработан с учетом пожеланий горожан.