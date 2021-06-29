Площадка коллективной работы «Точка кипения» открылась в Новокузнецке

29 июня на базе Кузбасского колледжа архитектуры, строительства и цифровых технологий Новокузнецка открылось первое в регионе пространство коллективной работы «Точка кипения». Локация станет частью единой всероссийской сети для поиска, вовлечения, развития и продвижения проектов, влияющих на социально-экономическое развитие России, государственного и муниципального управления, цифровой экономики и технологий.

Новое коворкинг-пространство будет работать по пяти направлениям: «Рынки и технологии НТИ (Национальная технологическая инициатива)», «Образование будущего и экосистема подготовки кадров», «Проектная культура, лидерство», «Развитие городских пространств», «MICE и туризм (область индустрии делового туризма, связанная с организацией и проведением различных корпоративных мероприятий)». Такие сферы деятельности выбраны в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года и спецификой Кузбасского колледжа архитектуры, строительства и цифровых технологий.