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Площадка коллективной работы «Точка кипения» открылась в Новокузнецке

29 июня на базе Кузбасского колледжа архитектуры, строительства и цифровых технологий Новокузнецка открылось первое в регионе пространство коллективной работы «Точка кипения». Локация станет частью единой всероссийской сети для поиска, вовлечения, развития и продвижения проектов, влияющих на социально-экономическое развитие России, государственного и муниципального управления, цифровой экономики и технологий.

Новое коворкинг-пространство будет работать по пяти направлениям: «Рынки и технологии НТИ (Национальная технологическая инициатива)», «Образование будущего и экосистема подготовки кадров», «Проектная культура, лидерство», «Развитие городских пространств», «MICE и туризм (область индустрии делового туризма, связанная с организацией и проведением различных корпоративных мероприятий)». Такие сферы деятельности выбраны в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года и спецификой Кузбасского колледжа архитектуры, строительства и цифровых технологий.

Чтобы провести мероприятие в «Точке кипения», участникам нужно оставить заявку на сайте https://leader-id.ru/. В разработке и дальнейшем продвижении проектов инициативным кузбассовцам помогут руководители «Точки кипения». Единая сеть позволит продвигать самые перспективные идеи в сотрудничестве с другими регионами.

Общество
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Новокузнецк
kuzbassnews.ru
29/06/2021
Общество
Топ
Новокузнецк

Новости Кузбасса

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