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По факту прорыва водоотлива в горной выработке возбуждено уголовное дело

25 апреля текущего года  в горной выработке шахты «Ерунаковская-8» произошел прорыв воды с частичным обрушением горной массы.

В момент аварии  в шахте находились 284 человека, они были выведены на поверхность, кроме 17 горнорабочих, которые в настоящее время находятся в шахте для обеспечения ее жизнидеятельности, их здоровью ничего не угрожает.

На самом на аварийном участке находились двое рабочих, один самостоятельно вышел на поверхность, местонахождение второго устанавливается.

Следователями изымается вся необходимая документация, допрашиваются лица из числа руководителей и работников угольного предприятия. В ходе предварительного следствия будет изучено, соблюдались ли при проведении работ требования  по технике безопасности.

 

 

 

Фото из открытых источников

Происшествия
kuzbassnews.ru
26/04/2022
Происшествия
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