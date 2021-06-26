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По факту смерти мужчины, который утонул в бассейне, возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу  возбуждено уголовное дело  в отношении  37-летнего  инструктора по  безопасности, подозреваемого  в совершении преступления,  предусмотренного   ч.2 ст.109 (причинение смерти  по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных  обязанностей.

По версии следствия,  инструктор, находясь при исполнении своих профессиональных и должностных обязанностей, не принял меры, необходимые для  обеспечения  постоянного визуального наблюдения  и контроля за купающимися в плавательном бассейне, что привело к гибели 27-летнего клиента. Мужчина  находился в бассейне  физкультурно-оздоровительного   комплекса «Металлург», плавал на отдельной дорожке. 

Один из клиентов увидел, что мужчина находится на дне бассейна и  долгое время не поднимается на поверхность, о произошедшем он сообщил  инструктору. Потерпевшего вытащили из воды и вызвали «скорую помощь», врачи которой  после реанимационных мероприятий констатировали его смерть. Предварительная причина смерти асфиксия от утопления. 

Следствием осмотрено место происшествия, опрошены работники и руководители бассейна, очевидцы произошедшего. Изучается документация, которая может иметь значение для установления истины по уголовному делу. 

Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
26/06/2021
Происшествия
Белово

Новости Кузбасса

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