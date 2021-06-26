По факту смерти мужчины, который утонул в бассейне, возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего инструктора по безопасности, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
По версии следствия, инструктор, находясь при исполнении своих профессиональных и должностных обязанностей, не принял меры, необходимые для обеспечения постоянного визуального наблюдения и контроля за купающимися в плавательном бассейне, что привело к
Один из клиентов увидел, что мужчина находится на дне бассейна и долгое время не поднимается на поверхность, о произошедшем он сообщил инструктору. Потерпевшего вытащили из воды и вызвали «скорую помощь», врачи которой после реанимационных мероприятий констатировали его смерть. Предварительная причина смерти асфиксия от утопления.
Следствием осмотрено место происшествия, опрошены работники и руководители бассейна, очевидцы произошедшего. Изучается документация, которая может иметь значение для установления истины по уголовному делу.
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