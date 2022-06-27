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По искам прокурора родителей обязали выделить детям доли в жилье

Прокуратура Кузнецкого района Новокузнецка провела проверку исполнения законодательства о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей.

Установлено, что не все родители, воспользовавшиеся государственным сертификатом на материнский капитал, выполнили обязательство по оформлению приобретенного жилого помещения в общую долевую собственность детей. Этим они нарушили законные интересы несовершеннолетних, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

По результатам проверки прокурором района направлены в суд 4 исковых заявления в интересах 8 малолетних детей о понуждении получателей средств материнского капитала, исполнить обязательство по оформлению жилого помещения в общую долевую собственность родителей и детей.

Кузнецким районным судом Новокузнецка исковые требования прокурора района удовлетворены в полном объеме. Решения суда не вступили в законную силу. Одно из решений суда ответчики исполнили добровольно. Исполнение других трех решений находится на контроле прокуратуры района.  

 

 

Фото из открытых источников

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
27/06/2022
Общество
Новокузнецк
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