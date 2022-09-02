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По иску прокурора Кемерово суд взыскал с виновника ДТП в пользу пострадавшей девочки 100 тыс. рублей

Прокуратурой города Кемерово на основании обращения матери 9-летней девочки проведена проверка соблюдения требований законодательства о защите прав несовершеннолетних.

Установлено, что в результате произошедшего в июне 2021 года дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетней был причинен вред здоровью. В связи с этим прокурор города Кемерово в защиту прав ребенка направил в суд иск с требованием взыскать с виновника ДТП денежную компенсацию причиненного морального вреда.

Судом требования прокурора удовлетворены, в пользу девочки взысканы 100 тыс. рублей. Решение суда в законную силу не вступило, его исполнение находится на контроле в прокуратуре города.

 

 

Фото из открытых источников

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
02/09/2022
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