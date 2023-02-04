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По итогам 2022 года число пользователей личного кабинета «Газпром межрегионгаз Кемерово» увеличилось почти на 2,5 тыс

Более 7000 абонентов «Газпром межрегионгаз Кемерово» оплачивают газ в «Личном кабинете абонента» (ЛКА). За 2022 год количество пользователей онлайн-сервиса выросло почти на 2,5 тыс. человек.

«Как показывает практика, помимо своевременной оплаты абонентам одновременно удобно дистанционно передавать показания приборов учета, получать информацию о состоянии расчетов, - отмечает Александр Касьянов, начальник Абонентского отдела «Газпром межрегионгаз Кемерово». – Немаловажным преимуществом ЛКА является оплата услуг газоснабжения без комиссий».

В настоящее время порядка 30% абонентов-физлиц «Газпром межрегионгаз Кемерово» являются активными пользователями онлайн-сервиса «Личный кабинет абонента».

 

 

Фото: ДСО «Газпром межрегионгаз Кемерово» 

Экономика
kuzbassnews.ru
04/02/2023
Экономика

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