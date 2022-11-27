По итогам года в сельхозотрасли Тяжинского округа рост составил до 111,5 %

Это стало возможным благодаря сохранению 18-ти субъектов, и выполнению ряда значимых показателей. В этом году хлеборобы получили хороший урожай. Валовое производство составило 46,4 тыс. тонн зерна в амбарном весе.

Показатель минерального питания сельскохозяйственной культуры по округу составил 37,6 кг в действующем веществе на гектар посевной площади, а в пяти хозяйствах с производством рапса этот показатель – от 120 до 145 кг на гектар.

Проведено сортообновление на площади более 1,5 тысяч гектаров. Аграрии ввели в оборот 2 тыс. гектаров пашни. Сегодня в округе 99,3 тыс. гектаров пахотных земель.

В этом году зерновых культур было засеяно 51,4 % от общей посевной площади земель. Под техническими культурами занято 27, 6 %, (увеличение площадей в 2,2 раза к уровню прошлого года), под кормовыми культурами – 19,9 %.

В сфере животноводства в текущем году ожидается валовое производство молока 49 тыс. тонн (с небольшим плюсом к уровню прошлого года, несмотря на снижение поголовья дойного стада и другие негативные факторы).

Объем инвестиций в отрасль на сегодня составил более 160 млн рублей. Средства направлены на приобретение новой техники, основная их часть – на зерноочистительные комплексы (приобретено 5 сушилок). Государственной поддержки получено в объеме около 6 млн рублей.