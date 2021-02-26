По отдаленным территориям Кузбасса начали курсировать три новых передвижных флюорографа

На выезды по отдаленным территориям направлены мобильные комплексы Крапивинской и Гурьевской районной больниц и Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров.

Мобильные флюорографы имеют отдельные вход и выход, что позволяет увеличить пропускную способность комплекса. Над каждой дверью установлена тепловая завеса для использования в холодное время года. В рентгенозащитной кабине во время приема пациентов работает бактерицидный облучатель непрерывного действия.

Новое оборудование подключено к центральному архиву медицинских изображений, что позволяет пересылать снимки и в последующем проводить виртуальные консультации с участием ведущих специалистов в режиме реального времени.