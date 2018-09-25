По пути энергосбережения

Тяжинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних принял участие в Пятом Кузбасском конкурсе реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Цель конкурса – определение лучших проектов реализованных на территории Кемеровской области. Организаторами конкурса выступили департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области и «Кузбасский центр энергосбережения».

Сотрудники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Светлана Сергеевна Шицкая, Елена Александровна Кузнецова и Ольга Николаевна Дурова представили работы под названием «Энергосбережение – начни с себя» в номинации «Лучшая серия плакатов по популяризации энергосберегающего образа жизни» и заняли второе место среди участников из числа организаций любой формы собственности. Главной идеей серии плакатов стало следование принципу «сделать больше с меньшими затратами и это будет выгодным для всех».

В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче в городе Кемерово состоялось награждение победителей Пятого Кузбасского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Тяжинскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних вручили Диплом II степени и памятную статуэтку.