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По пути энергосбережения

Тяжинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних принял участие в Пятом Кузбасском конкурсе реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Цель конкурса – определение лучших проектов реализованных на территории Кемеровской области. Организаторами конкурса выступили департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области и «Кузбасский центр энергосбережения».
Сотрудники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Светлана Сергеевна Шицкая, Елена Александровна Кузнецова и Ольга Николаевна Дурова представили работы под названием «Энергосбережение – начни с себя» в номинации «Лучшая серия плакатов по популяризации энергосберегающего образа жизни» и заняли второе место среди участников из числа организаций любой формы собственности. Главной идеей серии плакатов стало следование принципу «сделать больше с меньшими затратами и это будет выгодным для всех».
В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче в городе Кемерово состоялось награждение победителей Пятого Кузбасского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Тяжинскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних вручили Диплом II степени и памятную статуэтку.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
25/09/2018
Общество
Тяжин
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