По решению Сергея Цивилева всем мобилизованным кузбассовцам выдадут теплую одежду и выплатят по 200 тысяч рублей

Дополнительные меры поддержки, которые будут оказаны мобилизованным кузбассовцам, были озвучены на заседании правительства Кузбасса под председательством Сергея Цивилева.

«Идет отправка наших ребят на Украину. Я лично провожаю каждую группу. Идут лучшие из лучших, наша гордость, и мы не имеем права оставить их и их семьи без обеспечения на любом этапе. Мы полностью их сопровождаем и готовим: обеспечиваем им горячее питание в пункте сбора в Кемерове и по маршруту следования. Мы отправляем их на своих автобусах в сопровождении. Принято решение обеспечить всех ребят из Кузбасса теплой одеждой, сейчас составлен перечень вещей, при необходимости он может расширяться», — подчеркнул Сергей Цивилев.

По поручению губернатора при региональном мобилизационном штабе создана служба интенданта, которая будет отвечать за обеспечение кузбасских военнослужащих. В отношении каждого, кто отправляется в зону СВО, соберут информацию о размере одежды и обуви. Минпромторг Кузбасса сформирует индивидуальный комплект: утепленные сапоги на шнурках, 5 пар утепленных носков, утепленная тельняшка, балаклава, вязаная шапка, утепленные перчатки, спальник. Такой комплект вещей выдадут каждому бойцу, включая тех, кто уже уехал на учебу.

Для оперативности обеспечения мобилизованных кузбассовцев Сергей Цивилев распорядился переориентировать местные производства на выпуск необходимой продукции. Те вещи, которые невозможно произвести в Кузбассе, региональный Минпромторг должен в кратчайшие сроки закупить и доставить.

Кроме того, по поручению губернатора в региональный закон о поддержке военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, внесены изменения.

«Необходимо, чтобы 200 тысяч рублей военнослужащий получал не через 4 месяца пребывания в зоне СВО, как указано в нынешней редакции закона, а стразу, как только его призвали. Деньги должны поступать на счет, который укажет человек. Это нужно сделать уже сегодня, чтобы семьи военнослужащих имели дополнительную финансовую поддержку. Также и предприятия всех форм собственности, с которых призывают сотрудников, должны произвести свои выплаты», — отметил губернатор.

Сергей Цивилев поручил заместителю председателя правительства Кузбасса Елене Ворониной организовать работу по индивидуальному сопровождению семей мобилизованных. Должна быть оказана помощь в решении всех насущных проблем.

«Ребята, которые отправились защищать Родину от нацизма, должны быть уверены, что Кузбасс окажет всю необходимую поддержку им и их семьям», — подытожил Сергей Цивилев.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса