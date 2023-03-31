По результатам отбора проб в рамках Государственного задания выявлено поступление некачественной молочной продукции в социально значимые учреждения Кемеровской области – Кузбасса

Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбасса в рамках Государственного задания осуществлен отбор проб молочной продукции производителей ООО «Алтайская Буренка» (Алтайский край) «Творог фасованный вакуум (500 гр, 5%) ГОСТ 31453-2013» и ООО МалоВита (Республика Татарстан) «Сыр «Российский» 50% ГОСТ 32260-2013» в детских садах города Белово. Поставщиком данной продукции является ООО «Селена» (Томская область).

По результатам исследования Кемеровским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ» установлено:

- несоответствие по показателям микробиологической безопасности творога фасованного, что подтверждается информацией размещенной в системе срочными отчетами Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» от 20.03.2023 г;

- наличие масел и жиров на растительной основе в составе сыра Российского 50, что подтверждается срочным отчетом Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» от 23.03.2023 г.

Указанное свидетельствует о нарушении требований технических регламентов ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» и Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Данная продукция предприятием ООО «Селена» была реализована еще в 20 социально значимых учреждения Кемеровской области – Кузбасса в количестве: творог 197,500 кг и сыр 250,212 кг.

О результатах исследований проб молочной продукции информированы следующие учреждения: владельцы продукции (получатели) МБДОУ, социально значимые предприятия получатели указанной продукции, предприятие поставщик продукции ООО «Селена», Территориальные Управления Россельхознадзоров по месту осуществления производства и поставки продукции,

На основании выявленных несоответствий продукции руководителям предприятий рекомендовано изъять её из оборота

Информация доведена до всех должностных лиц, осуществляющих контроль и надзор в сфере жизнеобеспечения граждан, а также направлена в адрес всех социальных учреждений получателей продукции.