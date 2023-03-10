По результатам выездного обследования собственникам выданы предостережения о недопустимости нарушения законодательства

В Кузбассе отделом государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу 27 февраля 2023 года проведено выездное обследование земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, кадастровый номер 42:14:0116016:71. Площадь данного участка составляет 4384120 кв.м. В результате проведения выездного обследования выявлены признаки зарастания земельного участка сельскохозяйственного назначения сорной растительностью. Сорные растения наносят значительный ущерб сельскому хозяйству, прежде всего за счет ухудшения условий жизни культурных растений. Отдельно стоит отметить, при отсутствии должной системы борьбы с сорной растительностью создаются условия их накопления, что в последующие периоды усугубляет вред.

Управление Россельхознадзора напоминает, что сорные растения снижают величину и качество продукции. Сухая сорная растительность может послужить причиной возникновения пожара.

Данный участок одновременно граничит с землями лесного фонда. Зарастание данного участка может привести к возникновению пожара. Собственникам вышеуказанного земельного участка выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства.