По требованиям Госжилинспекции в Новокузнецке отремонтировали 32 аварийных балкона

В рамках осуществления надзорной деятельности в этом году Новокузнецким отделением Госжилинспекции выявлено 32 нарушения технического состояния балконных плит и подъездных козырьков.

По выданным предписаниям и предостережениям управляющие компании на всех проблемных адресах провели ремонтно-восстановительные работы.

В общей сложности в 2017 году проверено свыше 650 балконных плит и подъездных козырьков в многоквартирных домах Новокузнецка. Проверки проводились как по фактам обращений граждан в инспекцию, так и в ходе общего мониторинга жилого фонда. В частности, инспекторы обнаружили, что в доме на ул. Кирова управляющая компания самовольно демонтировала балконную плиту, чтобы избежать разрушения балкона. Однако по итогам осмотра Госжилинспекцией в адрес управляющей организации было направлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства и принятии мер по восстановлению балконной плиты. В результате аварийно-ремонтные работы по этому адресу были проведены должным образом, балкон восстановлен.