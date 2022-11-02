Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

По требованию прокурора Центрального района Новокузнецка суд дисквалифицировал руководителя управляющей компании

Прокуратурой Центрального района Новокузнецка проведена проверка деятельности управляющих организаций на предмет готовности их к отопительному сезону 2022-2023 годов.

В ходе проверки установлено, что одна из управляющих компаний имеет задолженность перед ресурсоснабжающей организацией за горячую воду и тепловую энергию, что в преддверии отопительного сезона может повлечь нарушение прав граждан, проживающих в обслуживаемых управляющей компанией многоквартирных домах. 

Прокуратурой района по данному факту в отношении генерального директора управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований), материалы проверки направлены в суд для рассмотрения по существу.

По итогам рассмотрения возбужденного прокурором дела, решением мирового судьи генеральный директор управляющей компании признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.1.3 КоАП РФ, по предложению прокурора судом назначено наказание в виде дисквалификации сроком на 1 год.

Решение в настоящий момент в законную силу не вступило, его исполнение находится на контроле прокуратуры.

 

 

Фото из открытых источников

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
02/11/2022
Происшествия
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus