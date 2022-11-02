По требованию прокурора Центрального района Новокузнецка суд дисквалифицировал руководителя управляющей компании

Прокуратурой Центрального района Новокузнецка проведена проверка деятельности управляющих организаций на предмет готовности их к отопительному сезону 2022-2023 годов.

В ходе проверки установлено, что одна из управляющих компаний имеет задолженность перед ресурсоснабжающей организацией за горячую воду и тепловую энергию, что в преддверии отопительного сезона может повлечь нарушение прав граждан, проживающих в обслуживаемых управляющей компанией многоквартирных домах.

Прокуратурой района по данному факту в отношении генерального директора управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований), материалы проверки направлены в суд для рассмотрения по существу.

По итогам рассмотрения возбужденного прокурором дела, решением мирового судьи генеральный директор управляющей компании признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.1.3 КоАП РФ, по предложению прокурора судом назначено наказание в виде дисквалификации сроком на 1 год.

Решение в настоящий момент в законную силу не вступило, его исполнение находится на контроле прокуратуры.

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