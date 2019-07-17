По заводу - на велосипеде

Накануне Дня металлурга на Новокузнецком алюминиевом заводе компании РУСАЛ запущен новый для города формат ознакомительных посещений предприятия – велосипедные экскурсии.

Первыми «велогостями» завода стали спортсмены - участники городского велоклуба «Новокузнецк». Пятнадцать экскурсантов, передвигаясь по территории промплощадки на велосипедах, посетили станцию химводоочистки, участок электролизеров на предварительно обожженных анодах, установку «сухой» газоочистки и литейное отделение НкАЗа. По всему маршруту движения руководитель пресс-службы завода Антон Василенко с помощью радиогидов рассказывал участникам экскурсии об истории предприятия, его достижениях, экологической и технологической модернизации, отвечал на возникшие вопросы.

В течение почти двух часов велосипедисты не только прокатились на велосипеде по промышленному предприятию, но и пообщались с металлургами, наглядно увидев всю цепочку производства алюминия.

- Члены нашего велоклуба скорее любители, чем профессиональные спортсмены. Получив возможность проехать на велосипедах по территории алюминиевого завода, мы быстро набрали необходимое количество желающих! А во время экскурсии увидели, как много делается на НкАЗе для улучшения условий труда сотрудников и экологической обстановки в городе, - рассказал руководитель группы Александр Ткаченко.

- Новокузнецк – город металлургов, но многие жители имеют неполное представление об устройстве металлургических предприятий, применяемом на них оборудовании, производственных процессах, экологических программах. Заполнить эти пробелы помогают ознакомительные экскурсии, а комбинация получения знаний с велосипедной прогулкой – еще и получить заряд положительных эмоций. Экскурсии в таком формате мы будем проводить регулярно, – отметил управляющий директор НкАЗа Вячеслав Марков.