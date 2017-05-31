Победитель чемпионата по компьютерному многоборью живет в Кузбассе

Победителем финальной части VII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, прошедшего в Санкт-Петербурге с 25 по 27 мая, стала Елена Алексеевна Чистоклетова из г. Ленинск-Кузнецкий. Она завоевала «золото» на этапе «Задание по пользованию планшетом» в категории «Начинающий пользователь».

Елена Алексеевна блестяще прошла все 6 заданий этапа, согласно которым участники с помощью поисковых систем искали фотографии, видеоролики, делали селфи и скриншоты.

За победу в личном первенстве Елене Чистоклетовой вручили медаль и диплом чемпионата, а также планшет и лицензию на бесплатное использование Антивируса Касперского в течение года.

Второй участник от Кемеровской области - Валерий Николаевич Сида (г. Прокопьевск) тоже достойно представил Кузбасс, с успехом пройдя все 4 этапа: поиск ответа на вопрос с помощью поисковой системы Яндекс, выполнение задания по сайту ГИС ЖКХ, демонстрация навыков работы на планшетах, представление домашнего задания (Презентация «Один день с семьей на портале Госуслуг»).

VII Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров организован Союзом пенсионеров России и Правительством Санкт-Петербурга при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, а также Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Пенсионного фонда России, МОБФ "Качество жизни". В мероприятии принимали участие 74 региональные команды из России, 7 команд наших соотечественников из зарубежных стран, 2 команды гостей нынешнего турнира - МТС и скопинского дома-интерната.

Компьютерные соревнования российских пенсионеров проводятся с 2011 года и не имеют аналогов в мире по формату и по масштабу. Обязательным условием компьютерного многоборья является достижение его участниками пенсионного возраста: 60 лет для мужчин и 55 для женщин.