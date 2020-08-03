Победители экологического конкурса РУСАЛа получат на проекты гранты до 7 млн рублей

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, подвел итоги грантового конкурса, победители которого получат поддержку в размере от 2 до 7 млн рублей от Компании для реализации новых проектов в области экологии. Общий объем средств, который получат от РУСАЛа победители на доработку идей, составит 16,5 млн рублей.



Среди принявших участие в конкурсе – крупнейшие федеральные вузы, включая УрФУ, СФУ, МИСиС, организации Российской академии наук, профильные институты, компании, независимые лаборатории и ученые.



Всего на конкурс поступило 19 заявок от соискателей по шести направлениям, при этом победители были определены в пяти из них. По тематике «Разработка методов и приборного обеспечения для онлайн-определения содержания бенз(а)пирена в промышленных выбросах производства алюминия» конкурс не состоялся, т.к. поступила всего одна заявка на участие.



Победителями по другим тематикам стали:



· «Разработка достоверных способов диагностики полициклических ароматических углеводородов в атмосферном воздухе для идентификации источников их эмиссии» – Институт катализа Сибирского отделения РАН;



· «Разработка метода сорбционного улавливания бенз(а)пирена из газов, выделяющихся при перестановке штырей со 100%-ной утилизацией отработанного сорбента» ­– Сибирский Федеральный Университет;



· «Технологии обезвреживания БаП» – Институт органической химии РАН;



· «Материалы и технологии образования запирающего слоя для снижения выбросов ПАУ» – АО ВУХИН;



· «Технологии нефтяного пека» – ООО «Газпром нефтехим Салават».



«Конкурсная комиссия внимательно подошла к определению победителей в рамках этого грантового конкурса, потому что лучшие идеи в случае успеха будут внедрены на предприятиях компании и внесут весомый вклад в решение экологических задач, стоящих перед алюминиевой промышленностью. Кроме того, после более комплексной проработки лучших инициатив, мы сможем определить, насколько перспективны и эффективны могут быть подобные конкурсы экологической направленности в будущем», – отметил технический директор РУСАЛа Виктор Манн.