Почему важно проводить ремонтные работы электрощитовых и электроустановок?

Электрощитовое оборудование представляет собой комплекс электротехнических аппаратов, которые вмонтированы на единой основе. Главной функциональной обязанностью конструкции является распределение и управление электроснабжением. Ежемесячно следует проводить техническое обслуживание, а при возникновении неисправностей в автомате необходимо незамедлительно проводить его ремонт для устранения негативных последствий.

Ремонт электрощитовых и электроустановок может производиться только специализированной бригадой профессионалов, которые имеют соответствующее образование, а также необходимое для проведения работ оборудование. Компания ООО «ЭнергоРесурсСтрой» имеет штат специалистов, которые работают бригадами, совершая аварийно-техническое обслуживание коммерческих объектов.

Ремонтные работы по обслуживанию электроустановок

Каждому предприятию, которое имеет электрощитовое помещение, следует проводить планово-предупредительные мероприятия на основе «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил устройства электроустановок». Целью данных операций является эффективная и безопасная работа как целостной установки, так и составляющих ее частей. Список процедур, который нужно проводить каждый месяц, включает в себя следующие пункты:

Установление температуры элементов с помощью тепловизора. Визуальный осмотр и анализ состояния установки. Это позволяет быстро выявить дефекты, износы и наличие загрязнений для устранения непоправимых последствий. Сбор показаний аппарата и внесение данных в журнал учета. При необходимости это помогает совершить анализ для возможности снижения расходов электроэнергии. Проведение ремонта и замены частей машины. Обследование контактных соединений на прочность. Комплексная чистка секций от пыли, мусора и ржавчины.

Компания ООО «ЭнергоРесурсСтрой» проводит все варианты работ, связанные с электрощитовым аппаратом. Сотрудники фирмы обладают необходимой квалификацией и профессионализмом, который позволяет быстро и качественно осуществить ремонт установок с целью предотвращения аварий и сбоев. К каждому клиенту обеспечивается индивидуальный подход, в ходе которого оценивается уровень проблемы и предлагается действенное решение.