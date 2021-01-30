Почему важно проводить ремонтные работы электрощитовых и электроустановок?

Электрощитовое оборудование представляет собой комплекс электротехнических аппаратов, которые вмонтированы на единой основе. Главной функциональной обязанностью конструкции является распределение и управление электроснабжением. Ежемесячно следует проводить техническое обслуживание, а при возникновении неисправностей в автомате необходимо незамедлительно проводить его ремонт для устранения негативных последствий.
Ремонтные работы по обслуживанию электроустановок
Каждому предприятию, которое имеет электрощитовое помещение, следует проводить планово-предупредительные мероприятия на основе «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил устройства электроустановок». Целью данных операций является эффективная и безопасная работа как целостной установки, так и составляющих ее частей. Список процедур, который нужно проводить каждый месяц, включает в себя следующие пункты:
- Установление температуры элементов с помощью тепловизора.
- Визуальный осмотр и анализ состояния установки. Это позволяет быстро выявить дефекты, износы и наличие загрязнений для устранения непоправимых последствий.
- Сбор показаний аппарата и внесение данных в журнал учета. При необходимости это помогает совершить анализ для возможности снижения расходов электроэнергии.
- Проведение ремонта и замены частей машины.
- Обследование контактных соединений на прочность.
- Комплексная чистка секций от пыли, мусора и ржавчины.
Компания ООО «ЭнергоРесурсСтрой» проводит все варианты работ, связанные с электрощитовым аппаратом. Сотрудники фирмы обладают необходимой квалификацией и профессионализмом, который позволяет быстро и качественно осуществить ремонт установок с целью предотвращения аварий и сбоев. К каждому клиенту обеспечивается индивидуальный подход, в ходе которого оценивается уровень проблемы и предлагается действенное решение.
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