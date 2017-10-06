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Почет и уважение ветеранам кузбасской энергетики

В рамках Дня пожилого человека  50 пенсионеров и ветеранов филиала «МРСК Сибири» ) – «Кузбассэнерго – РЭС» побывали в Кемеровском и Новокузнецком драматическом театре.

Энергетики ежегодно чествуют своих коллег-ветеранов, выражая  уважение и признательность тем, кто на протяжении жизни вкладывал свои силы, энергию и потенциал в развитие родного предприятия. По доброй традиции атмосферные встречи организует и проводит Совет ветеранов предприятия при участии профсоюзной организации.

«Ветераны, проработавшие много лет в энергетике, привыкли к динамичному образу жизни, - рассказывает председатель Совета ветеранов «Кузбассэнерго-РЭС» Валентина Адамовна Порсева. – Поэтому мы стараемся организовывать совместные встречи, походы в театр, на выставки, чтобы чаще общаться, делиться друг с другом интересными новостями. Возможность «выходить в свет» мы никогда не упускаем». 

Энергетики не оставляют без внимания и тех, кто в силу возраста ограничен в движении. К ним представители Совета ветеранов специально приезжают домой, чтобы лично поздравить своих коллег с праздником, вручить им цветы и символические подарки. Ветеранам дорого такое внимание. Каждую открытку, каждое поздравление они бережно хранят в своем архиве, чтобы потом с трепетом передать своим внукам и правнукам.

Общество
Кемерово
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
06/10/2017
Общество
Кемерово
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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