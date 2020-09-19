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Почетными грамотами Яйского муниципального округа награждены семеро юношей

Четверо из них – учащиеся яйской школы № 1. Ребята совершили геройский поступок: спасли от пожара жилые постройки деревни Наша Родина.
Огонь от загоревшейся травы уже перебросился на забор, а за ним – жилой дом. Дальше – ряд хозяйственных построек, частных домов. Много бед мог наделать огонь, если бы ни Александр Поздняков из Нашей Родины, яйчане Геннадий Немыкин и Дмитрий Ракитский, школьники Владимир Лауткин, Дмитрий Крутов, Данил Столяров, Данил Коголь. Не раздумывая, они подручными средствами четко и быстро справились с огнем.

Общество
Яя
kuzbassnews.ru
19/09/2020
Общество
Яя
Новости Кузбасса

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