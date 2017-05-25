Почитаемый у шорцев родник «Эне Таг» благоустроили в Мысках

В Кемерово пьяный мужчина изуродовал бутылкой лицо 17-летней девушки Сильно пьяный кемеровчанин изуродовал лицо 17-летней девушки. По его мнению она не смогла доходчиво...

Два чёрных лесоруба причинили ущерб Кузбассу в размере 700 000 рублей В Кемеровском районе задержали двух «чёрных лесорубов» и двух скупщиков леса. Ущерб от незаконной...

«Металлург» и «Медвешчак» исключены из КХЛ Совет директоров КХЛ принял решение об исключении из состава лиги новокузнецкого Металлурга и...