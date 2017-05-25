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Почитаемый у шорцев родник «Эне Таг» благоустроили в Мысках

На территории родника, расположенного в пос. Чувашка, мысковчане собрали мусор и сухие ветки, высадили 15 саженцев дуба, разбили клумбу.

Название «Эне Таг» с шорского языка переводится «Мать Гора». Этот источник чистой воды известен местным жителям давно. Но лабораторные исследования, которые показали, что вода соответствует всем санитарным нормам, проведены только в 2014 году. Тогда началось благоустройство территории родника. За последние три года здесь появилась беседка, приведены в порядок подъездные пути, высажены сосны.

Экология
Мыски
kuzbassnews.ru
25/05/2017
Экология
Мыски
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Новости Кузбасса

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