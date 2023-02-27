Почта России доставит 3 000 открыток с символом II зимних Международных спортивных Игр «Дети Азии»

С церемонии открытия спортивного праздника зрители и участники отправили почти 3 000 бумажных посланий. Такую возможность делегациям соседних регионов и иностранных государств предоставила Почта России. Пункт посткроссинга работал в ледовом дворце «Кузбасс».

Специально к мероприятию организаторы напечатали ограниченный тираж авторских открыток с изображением официального символа Игр — рысёнка Тихони. Любой желающий мог подписать открытку и тут же отправить её родным и близким.

«Для нашей компании важна поддержка и развитие разных видов спорта, их популяризация, особенно среди детей. Поэтому мы с удовольствием откликнулись на инициативу Регионального центра спортивных сооружений Кузбасса – оператора Игр в Кузбассе, и развернули локацию для бесплатной отправки открыток», — рассказал директор УФПС Кемеровской области Константин Мазуров.

Больше всего открыток участники и зрители церемонии отправили по Кемеровской области. Среди наиболее популярных направлений также были Якутск, Владивосток, Приморский край, города Сибири. Чуть реже открытки с символом Игр отправляли в Москву и область, в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Самару и другие регионы. Несколько посланий гости церемонии адресовали в Беларусь, Казахстан, Литву и Германию.

«Результатом плодотворного сотрудничества с Почтой России уже стали 200 000 конвертов с символикой игр «Дети Азии», они поступили в почтовые отделения. На конвертах изображён логотип предстоящих состязаний – стилизованная фигура спортсмена, выполненная в виде иероглифа. В руке у спортсмена – эмблема Международного комитета «Дети Азии», — отметил директор ГАУ «РЦСС Кузбасса» Владислав Нефедов.

Фото: Почта России