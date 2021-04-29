Почта России изменит режим работы отделений в Кузбассе в майские праздники

1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений Кемеровской области.
30 апреля и 8 мая почтовые отделения всех классов закроются на час раньше.
2 мая почтовые отделения будут работать по обычному графику.
3 мая отделения Почты России будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 10 мая – по режиму работы воскресенья.
С 4 по 7 мая отделения будут работать в обычном режиме.
Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для некоторых сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы. Пенсии и пособия в праздничные дни будут доставляться по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.
Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании.
Фото из открытых источников
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