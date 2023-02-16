Почта России предлагает жителям Кузбасса оформить подписку со скидкой до 19%

До 20 февраля 2023 г. подписаться на периодические издания на сайте и в отделениях Почты России можно со скидкой до 19%. Издательские дома снизят стоимость подписки на 29 федеральных изданий. Среди них – общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы.

Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты России, а также у почтальонов, которые оформляют подписку при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов. У клиентов, которые выписывают периодику онлайн, есть возможность выбрать нужное издание по названию или подписному индексу, теме, алфавиту, интересам, а оформление займет всего несколько минут.

Клиенты Почты также могут оформить благотворительную подписку на журналы и газеты детям из школ-интернатов и детских домов, ветеранам, пожилым соседям, инвалидам из домов престарелых или любому нуждающемуся. Для этого в почтовых отделениях или на страницах акции «Дерево добра» https://podpiska.pochta.ru/derevo-dobra/region необходимо выбрать регион и социальное учреждение, в адрес которого будет оформлена подписка.



Фото: Почта России