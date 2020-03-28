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Почта России сообщает о режиме работы

Согласно разъяснительным материалам, размещенным на сайте Правительства РФ, Почта России относится к числу непрерывно действующих организаций. Это означает, что полностью остановить свою операционную деятельность, поскольку она является важнейшим звеном множества ключевых сфер нашей жизни: логистики, торговли, финансов и др., она не может.

Тем не менее, чтобы замедлить скорость распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и не подвергать риску заражения клиентов и сотрудников, на следующей неделе с 30 марта по 3 апреля включительно Почта вводит особый режим работы.

С 30 марта по 1 апреля большая часть отделений почтовой связи в стране будут недоступны для посещения клиентами. При этом почтальоны продолжат работу в обычном режиме.

Клиентам настоятельно рекомендуется пользоваться цифровыми сервисами. Сотрудники  готовы оказать им необходимые услуги на дому: выплату пенсий, социальных пособий, прием коммунальных платежей, доставку писем и т.д. Именно поэтому сотрудники продолжат обработку посылок и письменной корреспонденции и будут осуществлять почтовый обмен, это особенно важно в сегодняшнее время.

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kuzbassnews.ru
28/03/2020
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