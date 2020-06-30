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Почта России сообщает о режиме работы отделений 1 июля

День общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ 1 июля для почтовых отделений Кузбасса  станет выходным.

Во вторник 30 июня отделения Почты России будут работать по обычному графику.

Уточнить режим работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании.

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kuzbassnews.ru
30/06/2020
Общество
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Новости Кузбасса

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