Почта России сообщает о режиме работы отделений 1 июля

День общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ 1 июля для почтовых отделений Кузбасса станет выходным.
Во вторник 30 июня отделения Почты России будут работать по обычному графику.
Уточнить режим работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Глава Кемерова примет участие в необычном эксперименте. Он проедет по городу на инвалидной коляске...
|
Одни жители отмечают красоту и оригинальность современной кладки, а у других покрытие вызывает...
|
Кемерово, 29 июня 2020, 07:38 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки...
|
В Новокузнецке на подъездах домов появились объявления с призывами пойти на голосование. Там...