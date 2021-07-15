Почта России упростит процедуру вступления в Национальный регистр доноров костного мозга

Совместный проект Национального РДКМ, Почты России и Русфонда откроет новый этап в развитии донорства костного мозга в России. Раньше, чтобы войти в регистр доноров, необходимо было сдать кровь на типирование (исследование для определения генотипа). Теперь достаточно взять мазок с внутренней стороны щеки и отправить его в регистр по почте заказным письмом.

Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ), Почта России и Русфонд подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны запускают проект, благодаря которому каждый здоровый житель России в возрасте от 18 до 45 лет сможет стать потенциальным донором костного мозга, отправив по почте заказным письмом образец своего буккального эпителия (мазка с внутренней стороны щеки). Пересылка образца будет бесплатна для добровольца – ее оплатит Почта России. А типирование и включение данных потенциального донора в регистр профинансирует Русфонд.

Чтобы стать потенциальным донором костного мозга, нужно оставить заявку на сайте rdkm.ru. После этого доброволец получит по почте набор со специальными палочками, инструкцией по взятию биоматериала, соглашением о вступлении в регистр, анкетой о состоянии здоровья, а также согласиями на обработку и передачу персональных данных. Мазок с внутренней стороны щеки можно взять самостоятельно с помощью палочек, без медицинского работника. После взятия мазка палочки и заполненные документы нужно отправить по почте в Казань, где специалисты лаборатории Казанского (Приволжского) федерального университета проведут типирование и определят генотип добровольца, данные будут включены в Информационную систему Национального РДКМ.

В ходе тестирования проекта 107 добровольцев из разных регионов – от Карелии до Чукотки – уже получили наборы с палочками для взятия биоматериала. А с 14 июля вступить в регистр доноров костного мозга, направив по почте образец своего буккального эпителия, сможет любой желающий.