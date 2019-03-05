Почти 1,5 миллиона кубометров снега вывезли дорожные службы из Кемерово с начала сезона

За прошедшую неделю кемеровские дорожники эвакуировали с улиц города 68 тысяч 786 кубометров, очистили 45 посадочных площадок остановок общественного транспорта, 111 подходов к пешеходным переходам, 31 улицу в частном секторе.
На обработку дорог потребовалось более 800 тонн песчано-соляной смеси. От объявлений очищен 141 остановочный павильон.
Всего с начала сезона дорожные службы вывезли почти 1,5 миллиона кубометров снега.
Фото пресс-служба администрации Кемерово.
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