Почти 1,5 миллиона кубометров снега вывезли дорожные службы из Кемерово с начала сезона

Кузбассовец с топором ограбил у всех на виду ювелирный магазин в ТЦ Пользователь соцсетей опубликовал запись с камеры внутреннего наблюдения, на которой виден момент...

В Кузбассе сотрудники ЖЭКа пробили потолок в квартире Оказалось, что наш ЖЭК №3 на Северном Маганаке прочищал фановую трубу (причем даже не по нашему...

На улице Островского в Кемерове изменили организацию движения По нечётной стороне улицы Николая Островского установили дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена»...