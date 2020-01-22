Почти 1800 кузбасских домов частного сектора планируется газифицировать в 2020 году

В Новокузнецке планируют открыть шесть АЗС Shell В Сибири первая АЗС «Шелл» открыта в городе Кемерово в декабре 2017 года. Сейчас в областной...

Правительство РФ дало названия безымянным горам Кузбасса Названия горам даны в память о сражавшихся в период Великой Отечественной войны герое РФ Вере...

Суд оставил под стражей подозреваемого по делу «Зимней вишни» Центральный районный суд Кемерова сегодня вынес очередное решение по делу Григория Терентьева —...