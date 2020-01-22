Почти 1800 кузбасских домов частного сектора планируется газифицировать в 2020 году

Как сообщают в департаменте промышленности Кемеровской области, по программе газификации региона в 2020 году начнутся строительно-монтажные работы в шести муниципальных образованиях.
Всего планируется построить 52,7 км газопровода для создания возможности подключения 1783 домовладений.
Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса
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