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Почти 1800 кузбасских домов частного сектора планируется газифицировать в 2020 году

Как сообщают в департаменте промышленности Кемеровской области, по программе газификации региона в 2020 году начнутся строительно-монтажные работы в шести муниципальных образованиях.

Всего планируется построить 52,7 км газопровода для создания возможности подключения 1783 домовладений.

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
22/01/2020
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