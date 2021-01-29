Почти 250 тысяч федеральных льготников в Кузбассе с февраля начнут получать повышенную выплату

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) с 1 февраля будет проиндексирована на 4,9 %. Размер индексации определен исходя из уровня инфляции за 2020 год.

Это самая массовая социальная выплата в России. В Кузбассе ее получают 247 934 федеральных льготника, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других граждан.

На 4,9 % будет проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). Имеющие право на получение НСУ федеральные льготники смогут выбрать: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. Законодательство при этом предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.

Стоимость набора социальных услуг с 1 февраля 2021 года составит 1 211 рублей 66 копеек. В эту сумму входят:

предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий и продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 933,25 рубля в месяц),

предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент – 144,37 рубля в месяц),

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент – 134,04 рубля в месяц).