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Почти 3 тысячи детей получили подарки в рамках областной акции «Рождество для всех и для каждого»

Почти 3 тысячи ребят из детских домов и опекаемых семей Кузбасса получили подарки в рамках областной акции «Рождество для всех и для каждого».

Социальная акция проходит в Кузбассе уже 11-й год подряд. Любой желающий может исполнить новогоднюю мечту детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как отмечают организаторы акции, чаще всего дети заказывают Деду Морозу игрушки, телефоны, наушники.

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kuzbassnews.ru
08/01/2021
Общество
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