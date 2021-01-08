Почти 3 тысячи детей получили подарки в рамках областной акции «Рождество для всех и для каждого»

Почти 3 тысячи ребят из детских домов и опекаемых семей Кузбасса получили подарки в рамках областной акции «Рождество для всех и для каждого».

Социальная акция проходит в Кузбассе уже 11-й год подряд. Любой желающий может исполнить новогоднюю мечту детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как отмечают организаторы акции, чаще всего дети заказывают Деду Морозу игрушки, телефоны, наушники.