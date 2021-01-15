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Почти 4 тысячи человек переселят из аварийного жилья в Кузбассе до конца 2022 года

Кузбасс защитил заявку на получение финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. В 2021 году регион получит 2,5 миллиарда из федерального бюджета, еще 370 миллионов будет добавлено из областного бюджета в порядке софинансирования.

Расселение благодаря полученным средствам будет осуществляться в 2021-2022 годах и коснется 3872 человек из 1686 домов и квартир, чье жилье непригодно для проживания.

Программа переселения входит в федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», реализуемый в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Сейчас по программе в регионах России расселяются дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года.

По данным министерства строительства Кузбасса, более 2 млрд рублей из общего объема средств будет направлено на приобретение либо строительство 60 тысяч квадратных метров нового жилья в разных муниципалитетах. Оставшееся финансирование пойдет на выкуп аварийного жилья у собственников. На полученные деньги они смогут приобрести дом или квартиру.

Общество
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kuzbassnews.ru
15/01/2021
Общество
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Новости Кузбасса

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