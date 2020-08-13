Почти 70 пешеходных зон и тротуаров благоустроят в Кузбассе в 2020 году

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67 тротуаров и пешеходных зон создадут и отремонтируют в Кузбассе по итогам строительного сезона 2020 года. На данный момент работы завершены более чем на половине объектов. Общая площадь благоустроенных тротуаров и пешеходных зон — около 300 тыс. кв. метров, это примерно соответствует площади 42 стандартных футбольных полей.
Благоустройство тротуаров проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и программы «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда», нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также по региональным и местным программам вне нацпроектов и за счет муниципально-частного партнерства.
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