Почти 70 тонн продовольственной ржи отгружено из Кузбасса в Алтайский край под контролем Россельхознадзора
27 октября 2026 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролирована партия ржи, выращенная на территории Чебулинского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса и предназначенная для дальнейшей отправки железнодорожным вагоном в Алтайский край.
В ходе досмотра отобраны образцы, которые были направлены в Западно-Сибирский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» для исследования на наличие карантинных объектов. В результате экспертизы карантинные сорные растения и карантинные вредные организмы не обнаружены.
Для обеспечения данной поставки сельхозтоваропроизводителю был оформлен электронный карантинный сертификат на продукцию общим весом 69,4 т.
12/11/2026
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