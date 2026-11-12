Почти 70 тонн продовольственной ржи отгружено из Кузбасса в Алтайский край под контролем Россельхознадзора

27 октября 2026 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролирована партия ржи, выращенная на территории Чебулинского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса и предназначенная для дальнейшей отправки железнодорожным вагоном в Алтайский край.

В ходе досмотра отобраны образцы, которые были направлены в Западно-Сибирский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» для исследования на наличие карантинных объектов. В результате экспертизы карантинные сорные растения и карантинные вредные организмы не обнаружены.

Для обеспечения данной поставки сельхозтоваропроизводителю был оформлен электронный карантинный сертификат на продукцию общим весом 69,4 т.