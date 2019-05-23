Почти 90 экопроектов реализует РУСАЛ в 9 регионах России в рамках «Зеленой волны»

РУСАЛ подвел итоги конкурса проектов по озеленению и благоустройству локальных городских пространств «Зеленая волна». В 2019 году при грантовой поддержке компании активные жители в 17 городах России высадят почти 4000 саженцев деревьев и кустарников. Общая сумма грантового фонда составляет 3,66 млн рублей.

Всего из 419 инициатив, принявших участие в конкурсе, РУСАЛ поддержал 87 проектов, в том числе 10 – в Новокузнецке. Все они направлены на озеленение парков, улиц, дворов и открытых городских площадок, а также на благоустройство мест для прогулок и семейного отдыха. Максимальная сумма гранта для реализации каждой идеи составит 50 000 рублей.

В Новокузнецке РУСАЛ поддержит грантами 10 инициатив. Так, на месте неухоженного газона на территории Новокузнецкого Дома Культуры общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (ул. Тольятти, 11) появится каменистый сад. Продолжится благоустройство территории комплексного центра социального обслуживания населения Заводского района (ул. Климасенко, 22/1), школы № 50 (ул. Шункова, 26) и 4 придомовых территорий (Дузенко, 41, Новеселов, 5, Челюскина, 37, Спортивная, 11). В детском саду № 96 оборудуют детскую прогулочную площадку и высадят березы, кустарники и цветы, а возле детско-юношеской спортивной школы № 5 (ул. Народная, 31а) появится липовая аллея.

Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского (ул.Достоевского, 29) создаст при поддержке РУСАЛа первый в городе и области «Литературный сад», деревья и кустарники которого воспеты в русской словесности: фольклоре и литературе – как классической, так и современной. В Литературном саду будут проходить занятия по народному календарю «Троица», литературные встречи, викторины, мастер-классы и летние детские праздники.

Фото: Центр Социальных программ