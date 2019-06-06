Почти на 124 млн рублей пополнился фонд будущей пенсии участников Программы софинансирования пенсионных накоплений в Кузбассе

62,8 млн рублей по итогам 2018 года составили добровольные взносы жителей Кемеровской области, участвующих в программе государственного софинансирования пенсионных накоплений. В соответствии с правилами программы государство прософинансировало эти взносы на общую сумму 60,9 млн. рублей.

Как и прежде, государственное софинансирование выделено в меньшем объеме по сравнению с суммой взносов участников, поскольку некоторые платежи по программе составили менее 2 тыс. или более 12 тыс. рублей, в то время как софинансированию подлежат только взносы в пределах от 2 до 12 тыс. рублей в год.

Общая сумма, направленная за 2018 год в фонд будущей пенсии участников программы, составила 123,7 млн рублей.

Общий объем добровольных взносов участников, с момента запуска программы в 2009 г., составил 842,6 млн рублей, государственное софинансирование взносов за тот же период – 812,4 млн рублей. Еще 2,3 млн рублей поступило за все время в качестве взносов работодателей. В итоге общая сумма пенсионных накоплений, сформированных участниками в течение 2009–2018 годов, 1,6 млрд рублей.

Эти средства учтены на лицевых счетах граждан и, в соответствии с их выбором, переданы в управляющие компании и пенсионные фонды для дальнейшего инвестирования.

Средства, сформированные по программе, выплачиваются участникам при выходе на пенсию, а в случае смерти назначаются правопреемникам, независимо от того, начались выплаты или нет.