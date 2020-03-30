Под особым контролем Россети Сибирь в Кузбассе электроснабжение более 800 ключевых объектов

Эта неделя объявлена в стране нерабочей, но производственный персонал Кузбасского филиала Россети Сибирь остается на своих рабочих местах, обеспечивая надежное электроснабжение потребителей.
На особом контроле компании «Россети Сибирь» в период действия карантинных мер - энергоснабжение социальной, банковской инфраструктур, организаций здравоохранения и других ургентных служб Кузбасса.
«Сотрудники Россети Сибирь продолжают работать, обеспечивая надежное электроснабжение потребителей в это сложное время. Производственный персонал обеспечен необходимыми средствами защиты, бригады находятся в круглосуточной готовности, организованы внеплановые осмотры объектов электросетевой инфраструктуры для выявления и оперативного устранения возможных дефектов и недостатков. Компания максимально снижает риски распространения вирусной инфекции как среди сотрудников и членов их семей, так и среди клиентов. Все центры обслуживания клиентов и пункты работы с потребителями переведены в онлайн-режим. Даже в таких непростых условиях мы стараемся создать максимально комфортные условия для жизни и работы людей», - отметил генеральный директор Россети Сибирь Павел Акилин.
На территории присутствия Кузбасского филиала Россети Сибирь (ПАО «МРСК Сибири») насчитывается 839 ключевых инфраструктурных и социально значимых объектов. Надежность их электроснабжения сейчас в центре внимания кузбасских энергетиков. Среди этих объектов - 399 медицинских учреждений, call-центр, 28 многофункциональных центров и других объектов, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг, 408 объектов обеспечения сотовой связью и доступом к сети интернет, а также 3 крупных транспортно-логистических центра.
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