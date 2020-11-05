Подаренная «Южным Кузбассом» икона Святой Варвары торжественно открыта

Памятный камень с чугунной иконой Святой Варвары, приобретенной угольной компанией «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел»), установлена на территории Церкви иконы Божьей Матери «Одигитрия».

В День народного единства состоялось торжественное открытие скульптурной композиции «Святая Великомученица Варвара – покровительница горняцкого труда». Икона, которая отлита из чугуна на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья, укреплена на камне вместе с надписью «В честь увековечивания памяти погибших шахтеров города Мыски».

В торжественном открытии памятного камня с барельефом приняли участие глава Мысковского городского округа Евгений Тимофеев, настоятель храма Церкви иконы Божьей Матери «Одигитрия» Александр Добровольский, управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков, члены семей погибших шахтеров.

«В городе угольщиков должна быть представлена покровительница шахтерского труда, и эта икона Святой Варвары – наш вклад в его благоустройство. Ведь многие мысковчане связаны с угольной отраслью, а история Мысков – с разрезом «Сибиргинский» и обогатительной фабрикой «Сибирь». Сегодня эти предприятия работают в составе нашей компании, успешно развиваются», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.