Подарок в Год экологии и благоустройства

В Ботаническом саду НФИ КемГУ открылась новая экспозиция «Мир водных растений», созданная при поддержке Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ.

В церемонии открытия приняли участие председатель комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Ирина Савина, директор НФИ КемГУ Данил Вержицкий, директора по направлениям и ветераны Новокузнецкого алюминиевого завода.

В многоуровневом бассейне, построенном при финансовой поддержке алюминщиков, разместятся редкие растения, занесенные в Красную книгу: множество видов и сортов кувшинок и кубышек, а также водный папоротник Сальвиния. Благодаря особой форме водоема растения смогут не только расти летом, но и зимовать в холодное время года. На строительство экспозиции НкАЗ выделил около 760 тысяч рублей.

- Подобного водоема, где можно увидеть редкие виды водных растений, нет ни в одном ботаническом саду Сибири, - рассказал директор Ботанического сада, кандидат биологических наук, доцент кафедры естественнонаучных дисциплин и методики преподавания НФИ КемГУ Андрей Климов. – В целом же в Саду можно познакомиться с более чем 1300 видами, сортами и формами растений.

На базе научно-образовательного центра «Учебный ботанический сад» преподаватели, аспиранты и студенты НФИ КемГУ ведут научно-исследовательскую деятельность, направленную, в том числе, и на решение задач по рекультивации территорий промышленных выработок и крайне актуальных вопросов зеленого строительства и урбаноэкологии Южно-Кузбасской агломерации.

На очередной сессии регионального Совета ботанических садов Сибири и Дальнего Востока при Президиуме Российской академии наук Новокузнецкий Ботанический сад, являющийся структурным подразделением НФИ КемГУ, признан одним из лучших в Сибири.