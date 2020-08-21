Подготовиться к зиме: кузбасские энергетики провели учения перед предстоящими холодами

На базе Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» состоялись командно-штабные учения с участием Администрации Кемеровской области, территориальных органов МЧС России, органов местного самоуправления, а также смежных энергоснабжающих компаний. Действуя по условному сценарию, энергетики организовали реальные работы по замене двух деревянных опор на линии 10 кВ, которая питает больше 300 потребителей в селе Евтино Беловского района.

Легенда учений вполне правдоподобна – под проводами двухцепной высоковольтной линии 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская – 1,2 проехал большегруз, повредив поднятым кузовом провод. В результате – условно обесточены восемь угольных предприятий, прекращается подача электричества и теплоснабжения жителям Беловского района. При этом основные действия персонала осложнились дополнительной вводной: автомобиль «повредил» 2 деревянные опоры линии электропередачи 10 киловольт, которые необходимо оперативно заменить на новые.

Оперативный персонал незамедлительно в реальном режиме ликвидировал последствия сложного технологического нарушения, в точности так, как если бы это случилось в жизни. Для удобства потребителей энергетики перевели нагрузку с условно поврежденной линии на два дизель-генератора и приступили к срочным ремонтным работам.

«К сожалению, мы все чаще сталкиваемся с водителями, которые пренебрегают правилами электробезопасности и провоцируют серьезные нарушения в работе сети, – отмечает главный инженер Кузбасского филиала компании Сергей Тараданов. – К таким ситуациям мы должны быть готовы во всеоружии. Самое главное здесь – четкое понимание регламента взаимодействия и готовность реагировать незамедлительно. Участвуя в командно-штабных учениях, мы повышаем свою оперативность, ставим свои рекорды по времени – учимся в кратчайшие сроки без нарушений производственных процессов с полным соблюдением правил охраны труда восстановить электроснабжение, тем самым минимизировать неудобства для наших потребителей».

По мнению организаторов, с поставленными задачами участники справились успешно, продемонстрировав готовность к сложной нештатной ситуации перед предстоящими холодами.