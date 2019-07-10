Подготовка электросетей Кузбасс к зиме на контроле

В администрации Кемеровской области состоялось заседание регионального Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения под руководством первого заместителя губернатора Вячеслава Телегина. Одним из основных вопросов стала организация комплексных учений по ликвидации технологических нарушений, вызванных непогодой на территориях Анжеро-Судженска и Новокузнецка, Яйского и Новокузнецкого районов.

Как отметил Вячеслав Телегин, масштабные учения проводятся по поручению Полномочного представителя Президента РФ в СФО Сергея Меняйло. По решению генерального директора компании «Россети Сибирь» они пройдут 7 августа на территории Кузбасса с максимальным привлечением сил территориальных сетевых организаций.

Исполняющий обязанности заместителя генерального директора – директора Кузбасского филиала Россети Сибирь Иван Клейменов рассказал Штабу о ходе подготовки к учениям.

- Замысел учений предполагает контроль готовности сетевых компаний к действиям в чрезвычайной ситуации. Мы планируем в реальных условиях проверить укомплектованность, имеющиеся силы и средства у подрядных и сетевых организаций, прохождение информации по всем задействованным службам, выдадим рекомендации по устранению недочетов, чтобы еще на этапе подготовки к отопительному сезону у всех участников была возможность ликвидировать «узкие» места и войти в зиму уверенно, - отметил Иван Клейменов

Будет задействовано 247 человек, 80 единиц техники. При осмотре линий электропередачи энергетики будут использовать беспилотный самолет.

Для участия в учениях привлекаются не только бригады Кузбасского филиала Россети Сибирь, но и специалисты из соседних регионов – Алтайского и Красноярского краев и Республики Алтай, две подрядных организации, а также территориальные сетевые организации Кемеровской области.

Первый заместитель губернатора Вячеслав Телегин поблагодарил Ивана Клейменова за подготовку программы учений.

- Важно, что в ходе проведения учений мы не только проверим настройку взаимодействия, но и реализуем дополнительные мероприятия, в реальных условиях. Это, безусловно, будет способствовать повышению качества и надежности электроснабжения, более успешному прохождению максимальных нагрузок во время зимних холодов, - отметил Вячеслав Телегин.