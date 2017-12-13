Подготовка к новогодним праздникам в Итате

В поселке Итатский Тяжинского района на площади перед администрацией городского поселения установлена новогодняя елка.
Активное участие в установке лесной красавицы приняли жители поселка. Александр Владимирович Орешков привез ель, Николай Юрьевич Козлов предоставил подъемный кран, Евгений Владимирович Рыжов и Сергей Михайлович Щепетов украсили елку.
Торжественное зажжение главной елки поселка Итатский намечено на 15 декабря в 17.00.
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