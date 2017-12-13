Подготовка к новогодним праздникам в Итате

Директора коммерческого предприятия будут судить за уклонение от уплаты налогов Следственные органы республики завершили расследование уголовного дела в отношении генерального...

Житель Кемерова проломил кирпичную стену и ограбил магазин Как сообщает «Газета Кемерова», ранее неизвестный мужчина проломил дыру в стене магазина, после...

Новокузнецк: москвичка продала щенка-дворнягу под видом маламута Предприимчивая жительница Москвы продала за пять тысяч рублей жительнице города Новокузнецка...