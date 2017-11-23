Подготовка к Новому году

Поселок Тяжинский готовится к встрече Нового года и Рождества Христова.
Создан оргкомитет по подготовке и проведению Новогодних праздников, утвержден план мероприятий. Объявлен поселковый смотр-конкурс «Лучший снежный спортивно-игровой городок, лучшее праздничное новогоднее оформление зданий, учреждений, подъездов многоквартирных домов». Размещен баннер «С наступающим Новым годом и Рождеством». На въезде в поселок в преддверии праздника заменена стела «Тяжинский».
На площади Ленина до 15 декабря при благоприятных погодных условиях планируется установить главную елку района и две ледовых горки (для малышей и взрослых).
Проведена ревизия светового новогоднего оборудования. Для украшения здания администрации Тяжинского городского поселения и центральной площади закуплено 100 метров цветного дюралайта.
Подготовлен и утвержден проект снежного городка. Площадь украсят Дед Мороз, Снегурочка, символ 2018 года – Желтая Собака, а также персонажи мультфильма «Каникулы в Простоквашино» Кот, Почтальон Печкин, Дядя Федор.
Открытие снежного городка с участием Фей Праздника планируется на 21 декабря в 10.00. Детская игровая программа для открытия снежного городка уже подготовлена.
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