Подготовка к весеннему паводку – в стадии завершения

На подведомственных ФКУ «Сибуправтодор» федеральных дорогах Новосибирской, Омской, Кемеровской и Томской областей завершается подготовка к пропуску паводковых вод. Несмотря на умеренное количество снега и благоприятный прогноз синоптиков относительно снеготаяния, дорожники стремятся выполнить противопаводковые мероприятия с опережением графика.

На сегодня специалисты Управления уже произвели осмотр дамб и конусов укрепления опор мостов, расположенных на подведомственных дорогах, определены объездные маршруты на участках возможного подтопления, ведется постоянный контроль подготовки техники и заготовки материалов, необходимых для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций. Всего подрядные организации заготовят не менее 17 тыс.куб.м инертных материалов и около 60 куб.м пиломатериалов. В случае необходимости будет использован инертный материал, предназначенный для выполнения работ на объектах программы ремонта. Для оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях создано 39 аварийных бригад общей численностью 352 человека, привлечено 222 единиц техники (в т.ч. в Кемеровской области - 9 бригад из 67 человек, 30 единиц техники, 930 куб. м инертных материалов, 30 куб. м пиломатериалов).

Силами подрядных организаций выполнены работы по расчистке входных и выходных русел от снега и посторонних предметов, до конца текущей недели будут открыты все водопропускные трубы, сообщает Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" . Потенциально опасными с позиции подтопления в четырех регионах считаются 39 объектов. За каждым из них в период активного таяния снега и вскрытия льда на водоемах будет вестись круглосуточное наблюдение. Назначены объездные маршруты участков дорог с риском подтопления, заготовлены необходимые дорожные знаки.

Фото: Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь"