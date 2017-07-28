Подготовка к зиме

В тепловом хозяйстве Тяжинского района котельные подготовлены к новому отопительному сезону на 80 %.

В настоящий момент реконструируется котельная Тяжинской районной больницы. На эти цели будет израсходовано 5 миллионов 175 тысяч рублей. Также от больницы прокладывается новая сеть горячего водоснабжения. Жители улиц, получавшие горячую воду от ОАО «Кузбассконсервмолоко», теперь будут получать ее от котельной райбольницы.

Кроме того в поселке Тяжинский пробурить скважину по улице Весенней, что позволит улучшить качество воды. Будут закуплены 5 новых котлов КВР и одна дымогарная труба. Также в районном центре заменят участок построенной 40 лет назад двухтрубной тепловой сети котельной № 1 диаметром 325 миллиметров и протяженностью 800 метров.