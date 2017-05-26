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Подготовка к зиме в Тяжинском районе

Завершив отопительный сезон, предприятия жилищно-коммунального хозяйства Тяжинского района приступили к работам по подготовке теплового хозяйства к зиме.

По муниципальной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Тяжинского муниципального района Кемеровской области» на 2017 год запланировано направить на эти цели за счет собственных средств ООО «Тяжинское тепловое хозяйство» более 7 млн. рублей. Также на подготовку к новому отопительному периоду будут направлены денежные средства, полученные от продажи муниципального имущества.

В рамках подготовки к зиме запланированы работы по модернизации котельных. Замена и ремонт котлов марки Н-18 на энергоэффективные, с высоким КПД, котлы марки КВр-1,25 и Квр-1,0, котельного оборудования намечены в селе Кубитет, деревне Старый Урюп, котельных поселка Итатский – СМУ, «База», «Итатская СШ», котельной «Валерьяновкая СШ».

Программой также предусмотрен ремонт тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий в поселке Тяжинский – улицы Тельмана, Кирова - Октябрьская.

В 2017 году для нормального обеспечения жителей поселка Тяжинский горячей водой будут реконструированы котельная Тяжинский районной больницы (5,1 млн. рублей) и тепловые сети (4,8 млн. рублей).

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
26/05/2017
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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