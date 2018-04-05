Подопечные центра социального обслуживания посмотрели спектакль «Трамвай «Желание»

Центр социального обслуживания г. Калтан не только обеспечивает предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, но и старается организовать досуг своих подопечных. Большое внимание в городе уделяется экскурсионной работе. Клиенты отделений с удовольствием посещают выставки в музее, спектакли в театре, цирковые представления, экскурсии по городу, храмы и монастыри области. На этот раз семь клиентов центра смогли побывать на спектакле «Трамвай «Желание», бесплатные билеты на который предоставил Новокузнецкий драматический театр. Транспортные услуги оказаны «социальным такси» учреждения соцзащиты.
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