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Подопечные центра социального обслуживания посмотрели спектакль «Трамвай «Желание»

Центр социального обслуживания г. Калтан не только обеспечивает предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, но и старается организовать досуг своих подопечных. Большое внимание в городе уделяется экскурсионной работе. Клиенты отделений с удовольствием посещают выставки в музее, спектакли в театре, цирковые представления, экскурсии по городу, храмы и монастыри области. На этот раз семь клиентов центра смогли побывать на спектакле «Трамвай «Желание», бесплатные билеты на который предоставил Новокузнецкий драматический театр. Транспортные услуги оказаны «социальным такси» учреждения соцзащиты.

Общество
Калтан
kuzbassnews.ru
05/04/2018
Общество
Калтан
Новости Кузбасса

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